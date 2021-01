OMT kijkt of reisbeperking en verplicht thuiswerken mogelijk alternatief is voor avondklok 'waar mensen oorlogsgedachten bij hebben’

video Deze studenten hebben door corona een bijzonder bijbaantje: ‘Verloor werk in horeca en ging aan de slag als escort’

11:43 Een bijbaan als high class escort, kistdrager in de uitvaartbranche of vrijwilligerswerk op de corona-afdeling in een ziekenhuis. Bijbaantjes in de horeca of in de evenementensector zitten er voor studenten voorlopig niet in. De studenten die toch aan de slag willen, maken dit jaar bijzondere keuzes.