Omwonende trapveldje De Buut emotioneel voor rechter: ‘We worden getreiterd tot het uiterste’

Wereldnieuws

De kwestie zorgde voor veel commotie, mede omdat het veldje al 40 jaar in gebruik is en de appartementen van omwonenden pas in 2016 zijn opgeleverd. De Buut was zelfs even wereldnieuws: onder meer de BBC en the Guardian (Groot-Brittannië), La Repubblica (Italië) en Al Jazeera (Qatar) berichtten er deze zomer over.