Omwonenden boos over komst poppodium Merleyn: ‘We zullen het blijven aanvechten’

SVO/VVLK voorlopig koploper na late winst bij UHC

SVO’68/VVLK is in ieder geval tot maandag de koploper van de vierde klasse E door een zege in de inhaalwedstrijd bij UHC donderdagavond: 1-3. Met één wedstrijd meer gespeeld gaat de club Krayenhoff voorbij (40 om 39 punten).