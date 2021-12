Omzeilen Nederlanders de avondlockdown door net over de grens te dineren? ‘We zien wel meer Holländer’

Gastronomie Lekker 500 met drie nieuwe restau­rants uit regio: ‘Een keuken van om­rij-ni­veau’

NIJMEGEN/GRAVE/WIJCHEN - De regio Nijmegen is het afgelopen jaar weer een stukje gastronomischer geworden. In het jaarlijkse overzicht van culinair tijdschrift Lekker zijn er in de lijst van 500 beste restaurants in Nederland, drie nieuw uit deze regio bijgekomen. Het gaat om Bistro Flores uit Nijmegen, Document 12 in Wijchen en Ovum in Grave.

