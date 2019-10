Onbekenden stichten brand bij stadion en trainingscomplex NEC, recherche doet onderzoek

Voorzitter Jeroen Rengers van supportersvereniging SV NEC ging vanochtend even kijken toen hij hoorde wat er gebeurd was. ,,De politie was nog bezig met het onderzoek. Hopelijk zijn er camerabeelden en kunnen ze de daders snel pakken.’’



Het is gissen naar een mogelijke aanleiding, zegt hij. Er staat de komende tijd bijvoorbeeld geen beladen wedstrijd op het programma.



,,Aan de andere kant: er zijn de laatste tijd wel meer branden in Nijmegen. En dit is een donkere plek waar je makkelijk kan komen.’’