Onbekenden stichten brand bij stadion en trainingscomplex NEC

UPDATE Eén verdachte aangehou­den na schietpar­tij in Water­straat in Nijmegen

7:24 NIJMEGEN - Een persoon is zaterdagavond laat door de politie aangehouden in de Waterstraat in Nijmegen. De verdachte zou betrokken zijn bij een schietpartij kort na half elf die avond. De politie kwam met verschillende wagens naar de Waterstraat na die melding. Agenten droegen volgens getuigen kogelwerende vesten.