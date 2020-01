Onbekenden stichten brand in portiek Nijmeegs pand met 20 studio's: ‘Dit had heel anders af kunnen lopen’

De brandweer werd rond half vier gealarmeerd. ,,We werden wakker omdat het brandalarm afging”, zegt bewoonster Meike Griepsma. ,,Een buurman bonsde op de deur, het vuur was beneden bij de voordeur. Maar het hele pand stond al vol rook.” Alle aanwezige bewoners - er zijn zo'n twintig studio's in het pand - haastten zich naar buiten. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De voordeur is zwartgeblakerd, verdere schade aan het voormalig Belgisch Consulaat bleef uit. Met ventilatoren heeft de brandweer de rook uit het gebouw zoveel mogelijk verdreven.

Daklozen

,,We zijn hier best wat gewend; we wonen immers tegenover het Kronenburgerpark”, zegt Griepsma, met een verwijzing naar de daklozen en verslaafden die er geregeld rondhangen. ,,Maar dit is natuurlijk heel eng.”



In het bekende monumentale pand, dat momenteel wordt gerestaureerd, zat voorheen een stadsdrukkerij en later discotheken De Revolutie, Lord Nelson en België. ,,Als bewoners noemen we het vaak ‘het spookhuis’. Dan weten de meeste mensen wel welk pand we bedoelen.”