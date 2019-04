Ondanks haar jonge leeftijd is Mila de gangmaker bij extreemlinks in Nijmegen

Natuurbran­den teisteren de regio tijdens gortdroog paasweek­end

22 april ARNHEM - In het warme, gortdroge paasweekend is de regio opgeschrikt door een fiks aantal grote en minder grote natuurbranden. Onder meer in Nijmegen, delen van het Land van Cuijk, Arnhem en Ede moesten brandweerlieden uitrukken om het vuur te blussen.