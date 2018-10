Ondanks laag water, meeste containers over de Waal

‘Onaccepta­bel’ en ‘schandalig’: politiek Nijmegen wil discussie over weekend­slui­ting politiebu­reau

7:01 NIJMEGEN - ‘Onacceptabel’ en ‘pure armoe’ dat in de tiende stad van Nederland het hoofdbureau van politie in het weekend op slot zit. Dat moet anders, vindt de SP in Nijmegen, die burgemeester en wethouders vragen stelt naar aanleiding van het artikel hierover in De Gelderlander. De partij krijgt bijval van onder meer Stadspartij DNF.