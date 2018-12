Ondanks magere opkomst geven de Gele Hesjes niet op: ‘we moeten routine hebben’

Nu heeft de Bloe­merstraat last van dealers en junkies

8:46 NIJMEGEN - Welkom in de Gazastrook. Toen Jaap twee jaar geleden naar de Bloemerstraat verhuisde, wees zijn broer hem fijntjes op de weinig flatteuze geuzennaam die de straat in het Nijmeegse centrum draagt. ,,Ik dacht, dat loopt wel los. Was vooral blij om midden in de stad te wonen. Maar die bijnaam snap ik steeds beter: de afgelopen maanden gaat het hier in rap tempo achteruit.”