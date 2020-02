Onder bedreiging gecrasht met een in Nijmegen gestolen Audi

Bewoners nachtop­vang De Hulsen vijf dagen zonder warm water: ‘We wachten op nieuwbouw’

26 februari NIJMEGEN - Tientallen bewoners van nachtopvang IrisZorg De Hulsen in Nijmegen hebben in de afgelopen week vijf dagen zonder warm water gezeten. De oorzaak was een lek in het sterk verouderde gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg.