Onderhoud aan ‘schimmelflats’ in Meijhorst begint volgend jaar, maar ontevredenheid blijft: ‘Dit komt veel te laat’

Blijft huurder van sociale woning overeind in tijd van giganti­sche prijsexplo­sie? ‘We houden ons hart vast’

NIJMEGEN - Woningcorporaties in deze regio maken zich grote zorgen over hun huurders. Kunnen die de fors gestegen prijzen wel aan? ,,We schatten dat 20 tot 30 procent in de financiële problemen komt.”

