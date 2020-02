Ondernemers binnenstad pleiten voor bedelverbod én zorg: ‘Bedelen slecht voor imago’

Dat zegt voorzitter Turqay Tankir van het Huis voor de Binnenstad, een platform van winkeliers, horeca en culturele instellingen. Zij dringen aan op een bedelverbod én meer zorg voor mensen die extra hulp nodig hebben. Want de overlast van mannen en vrouwen die in Nijmegen om geld schooien, neemt toe.



Dat is ook slecht voor het imago van Nijmegen. Dat bedelverbod moet dan wel in combinatie met extra zorg voor dak- en thuislozen in de stad, benadrukt Tankir.



De ergernis onder ondernemers over bedelaars neemt toe. Tankir: ,,Klanten die worden lastig gevallen als ze een winkel in of uitgaan, een dakloze met een verslavingsachtergrond die boos door de winkelstraten loopt omdat hij geen geld krijgt - dat geeft het winkelend publiek geen prettig gevoel. Een binnenstad moet het tegenwoordig hebben van beleving, binnenstadscentra hebben het moeilijk. Dan helpt dit niet.”