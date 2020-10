Ondernemers ‘schijten in broek’ voor naderende maatregelen, terrasbezoekers genieten nu het nog kan

Bij kapsalon New Image in Wageningen zitten ze niet te wachten op verscherpte maatregelen. Ook vinden ze dat de overheid eerder had moeten ingrijpen. ,,Om eerlijk te zijn schijten we in onze broek’’, zegt Heleen Nab, kapster bij New Image. ,,Toen we in mei eindelijk open mochten, zijn we direct met mondkapjes gaan werken. Wij droegen die, maar ook onze klanten. Simpel gezegd omdat we zowat op schoot zitten bij onze klanten. Ik snap daarom ook niet dat de mondkapjes niet eerder werden verplicht bij kappers of bijvoorbeeld therapeuten.’’