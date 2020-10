Onderzoek: een op vijf blijft bij klachten niet weg van evenement

Vrijdaginterview Gerard Mangnus begon als vrijwilli­ger en werd directeur: ‘De Bastei is goud voor Nijmegen’

2 oktober Het arbeidsbureau zette in 1981 de werkloze bioloog Gerard Mangnus aan het werk in het Natuurmuseum. Hij bleef er tot zijn pensioen. ,,Er was altijd iets te doen en in een opgaande lijn. Met De Bastei hebben we een prachtig museum op een toplocatie.”