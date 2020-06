Onderzoek filosofiefaculteit Radboud Universiteit: ‘Dit is niet zomaar een liefdesaffairetje’

Fabrikaat start crowdfun­dings­ac­tie voor doorstart na verwoesten­de brand in Lent

12:49 LENT - Stichting Fabrikaat is een crowdfundingsactie gestart om geld in te zamelen voor een doorstart. Deze zomer zou Fabrikaat haar kunstwerkplek en lunchroom aan de Zaligestraat in Lent openen, maar die werd verwoest door brand.