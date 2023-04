Onderzoek naar asfaltfabriek Nijmegen klaar: zijn mensen goed beschermd tegen schadelijke stoffen?

Onderhande­lin­gen over uitkoop asfaltfa­briek? Daarvan is helemaal geen sprake, zegt Nijmeegse wethouder

NIJMEGEN - Asfaltfabriek APN en de gemeente Nijmegen ruziën over een snelle sluiting van de fabriek, om een eind te maken aan de overlast. Wethouder Vergunst zegt nu dat er niet wordt onderhandeld over uitkoop, maar volgens de fabriek zijn er concrete afspraken gemaakt over een snelle verkoop.