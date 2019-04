Onderzoek naar explosie in trein Nijmegen afgerond, politie sluit misdrijf uit

Daarmee sluit de politie uit dat het om een misdrijf gaat. Die conclusie werd zondagochtend na eerste onderzoek ook al getrokken. Zondagochtend vond er een explosie plaats in een trein op het rangeerterrein aan de Ridderspoor in Nijmegen. De politie vond in de trein het lichaam van een man.

Brokstukken

Waarmee de explosie veroorzaakt is, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat die groot was. Brokstukken vlogen door de lucht en belandden op straat en in omliggende tuinen.



Het betreffende treintoestel is onderdeel van een van de tientallen zogeheten Buffels die hier al meer dan een jaar letterlijk op een zijspoor zijn beland. Dit, in afwachting van hun verhuizing. De NS heeft de ouderwetse dieseltreinen met de bekende knalgele NS-kleur verkocht aan het Roemeense vervoersbedrijf Ferotrans. Het transport van de in totaal 48 treinen naar Roemenië kon nog steeds niet worden geregeld.