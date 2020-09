Onderzoek Radboudumc naar tbc-vaccin dat mogelijk ook tegen corona werkt nu ‘urgent’

In het Radboudumc loopt al enkele maanden een onderzoek naar de mogelijke positieve werking van het vaccin op het coronavirus . Hoogleraar experimentele interne geneeskunde Mihai Netea heeft al grote groepen proefpersonen het vaccin gegeven , en een gelijke controlegroep een placebo. Omdat het virus echter nu nog niet zo veel mensen treft, duurt het lang voor de resultaten daarvan bekend zijn. Maar er liep toevallig al twee jaar een andere studie naar het vaccin om aan te tonen of vaccinatie met BCG kwetsbare ouderen zou kunnen beschermen tegen infecties. Die ouderen zijn een jaar gevolgd.

Enorm goed

Van de ouderen die een placebo - een nep-vaccin - kregen, kregen ongeveer vier van de tien een infectie. Bij de mensen met een echt vaccin was dat maar bij een kwart het geval.



Ook bleef de infectie langer uit. Maar het allerbelangrijkste was dat het vaccin enorm goed tegen specifiek luchtweginfecties lijkt te beschermen.



Daarmee is het niet al meteen per se aangetoond dat het ook werkt tegen corona, maar wél dat het veilig is om te geven. Nader onderzoek moet uitwijzen of het ook echt goed tegen corona werkt. Het ministerie van Volksgezondheid wil nu dat het vervolgonderzoek met de nodige spoed wordt uitgevoerd.