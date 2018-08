Onderzoek Radboudumc: Olympisch sporthart wordt iets groter

update Lichaam gevonden in woning aan Sint Jacobslaan in Nijmegen, misdrijf uitgeslo­ten

22 augustus NIJMEGEN - In een woning aan de Sint Jacobslaan in Nijmegen is woensdagmiddag rond 14.00 uur een stoffelijk overschot gevonden. Volgens buurtbewoners is er sprake geweest van een medisch ongeval, waarbij een 72-jarige vrouw is overleden.