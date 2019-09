Onderzoeker van broodjeaapverhalen: Gerucht besmette naalden is al meer dan honderd jaar oud

Universitair docent Peter Burger, die in Leiden al jaren onderzoek doet naar journalistiek, nepnieuws en broodjeaapverhalen, zag vorige week een tweet voorbij komen waarin het verhaal werd gedaan dat er iemand in het uitgaansleven rond zou lopen met een HIV-spuit. Die zou willekeurig mensen injecteren met het virus.



,,Ik doe al meer dan 25 jaar onderzoek naar broodjeaapverhalen en deze komt in allerlei vormen over de hele wereld over. Het gaat altijd over iemand die geprikt is met een besmette naald, het is een zeer hardnekkig verhaal.” Hij beschrijft het al in het boek ‘De Wraak van de Kangoeroe. Sagen uit het Moderne Leven’, dat hij in 1992 uitbracht.

Onschuldige mensen

,,Er is een soort reservoir van verhalen waaruit mensen voortdurend putten, en het verhaal dat onschuldige mensen worden geprikt om ze te besmetten is er een van. He is een soort sjabloon dat iedere keer opnieuw wordt ingevuld. Dat duikt weer op zodra er een voedingsbodem voor is bijvoorbeeld als iemand zich zorgen maakt. En dan is het net als bij bosbranden: er is maar één vonkje nodig om te zorgen dat het hele bos in brand vliegt.”



Quote Mensen reageren er op omdat ze zich zorgen maken over hun vrienden Wie het verhaal als eerste brengt, is moeilijk te achterhalen. ,,Het kan een maniak zijn, of iemand die iets verkeerd heeft begrepen of zo.”



Het is volgens Burger niet eens zozeer zo dat iedereen het gerucht dat de wereld in wordt geslingerd gelooft. ,,Maar het begint met een berichtje op bijvoorbeeld Facebook, Whatsapp of Instagram. Mensen sturen dat door, niet omdat ze het geloven maar meer vanuit het idee ‘je weet maar nooit’. Mensen reageren er op omdat ze zich zorgen maken over hun vrienden.”

Toen in de jaren ’80 de aidscrisis uitbrak, gingen er volgens Burger voortdurend vergelijkbare verhalen rond. ,,Zoals mensen die na een avondje stappen met iemand in bed belandden en de volgende ochtend op de badkamerspiegel de tekst ‘welkom bij de aidsclub’ vonden. Of meisjes die op vakantie en vriendje kregen en na de vakantie per post een pakketje kregen met daarin een dode rat en een briefje dat het haar net zo zou vergaan omdat haar vakantieliefde aids had.

Veenendaal