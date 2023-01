Onderzoekers: landelijk verbod op varend ontgassen had er al lang kunnen zijn

Nijmeegse Hailey (12) genomi­neerd voor Veer in je reet Award: ‘Ouderen zijn enorm dankbaar’

Bij de groenclub en de bingo helpen, drinken inschenken voor bewoners en regelmatig een praatje maken; de 12-jarige Hailey Teunissen doet het allemaal bij Huize Rosa in Nijmegen. Voor dit werk is ze genomineerd voor de Veer in je reet Award 2023, een prijs voor kinderen die zich belangeloos inzetten voor een mooiere wereld.

