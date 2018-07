Onderzoekers Radboud ontdekken middel tegen middenoorontsteking

'Bekende' van politie gewond door val, agenten pakken hem op

10:20 NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Zuid heeft donderdagavond per toeval een 'bekende' kunnen oppakken in Nijmegen. Agenten kregen rond 20.00 uur een melding van een eenzijdige aanrijding op de parkeerplaats van de Albert Heijn op de St. Jacobslaan. Daar was iemand met zijn snorfiets gevallen en had daar ernstig gezichtsletsel bij opgelopen.