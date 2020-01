Ongeloof en boosheid tijdens ‘meedenk-avond’ over buslijn in Nijmeegse wijk Hatert

Deze maatrege­len nemen ze tegen het coronavi­rus in het Rad­boud-ziekenhuis Nijmegen

20:57 NIJMEGEN - Mensen die zich melden met ziekteverschijnselen die wijzen op een besmetting met het corona-virus, kunnen worden opgenomen in elk ziekenhuis in de regio. Er is geen ziekenhuis, ook het Radboudumc niet, aangewezen als centraal behandelcentrum.