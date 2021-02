Ongelooflijk maar waar: je kunt slapen en dromen én tegelijkertijd vragen beantwoorden

Een internationale onderzoeksgroep met Nijmeegse wetenschappers van het Radboudumc/Donders Instituut schrijft daarover vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.



Dromen sleuren mensen weliswaar mee naar een andere realiteit en vinden plaats terwijl we stevig slapen. Misschien wel daarom is het volgens de onderzoekers zo opzienbarend dat iemand in een levendige droom vragen kan oppikken en beantwoorden.

Onmogelijk

Aangetoond is dat mensen die verkeren in een REM-slaap, kunnen communiceren met een onderzoeker. Tijdens die slaap, waar je volledig ontspannen bent en je ogen snel heen en weer bewegen, is er een verhoogde hersenactiviteit.



Onderzoeksleider Ken Paller van Northwestern University: ,,We laten in ons onderzoek zien dat deze dromers vragen kunnen horen en begrijpen - waarvoor ze hun werkgeheugen moeten activeren - en ook in staat zijn om antwoorden op die vragen te geven. De meeste mensen houden dat voor onmogelijk. Ze denken dat iemand dan wakker wordt of, mocht hij de vraag toch horen, die vraag dan verkeerd interpreteert.’’

Dat is dus niet zo, zo is nu aangetoond bij mensen die lucide dromen: dat doe je als je je bewust bent van het feit dat je droomt. Onderzoeker Martin Dresler van het Radboudumc/Donders Instituut: ,,We wilden communiceren met dromers die ‘leven’ in een wereld die helemaal ontstaat op basis van opgeslagen herinneringen in de hersenen. Als we echt contact konden maken, dan hadden we een middel waarmee we meer te weten kunnen komen over dromen, het geheugen en de rol van de slaap bij de opslag van herinneringen.’’

Eenvoudige opdrachten en rekensommen

De wetenschappers deden in de VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland bij in totaal 36 personen op verschillende manieren onderzoek. Zo werden proefpersonen blootgesteld aan licht- of geluidsignalen, ze werden aangeraakt op de huid of kregen gesproken woorden te horen.



Ze konden reageren met oogbewegingen of het aanspannen van bepaalde gezichtsspieren. Ook werden slapers getest met eenvoudige opdrachten en rekensommen en kregen vragen die met ja of nee waren te beantwoorden.

Overigens was niet iedere deelnemer in staat om in de slaap contact te maken met de onderzoekers: het lukte maar bij zes personen. Maar dat is bijzonder genoeg om erop door te gaan. Nader onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de vondst ook nut heeft.

Volgens het Radboudumc geldt dat voor veel meer onderzoek: niet altijd is vooraf duidelijk hoe de opgedane kennis toegepast kan worden. In dit geval wordt gedacht dat het wellicht mogelijk is om mensen af te helpen van hardnekkige nachtmerries door tijdens zo’n nachtmerrie met ze te communiceren. ,,Maar wat nu gevonden is, is het begin van het onderzoek’’, stelt een woordvoerder.