Ongeluk op A50 bij knooppunt Ewijk: drie rijstroken dicht

Recensie | met video De Red Hot Chili Peppers hebben anno 2022 nog maar weinig pit

NIJMEGEN - De Red Hot Chili Peppers hebben een hondstrouwe aanhang in Nederland. En da’s maar goed ook. Anders was het publiek vast niet zo enthousiast gebleven tijdens de zeer matige show in het Nijmeegse Goffertpark.

11 juni