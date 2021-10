Ongeluk op A73: ontstane file tussen Malden en Nijmegen verdwenen

Verkeer heeft nog tot half december last van werkzaamhe­den rond Kelfkens­bos, want de stenen zijn er niet

16 oktober NIJMEGEN - Deze week had de gerenoveerde Voerweg open moeten gaan. Hád, want het werk is vertraagd. Pas half december kun je weer zonder verkeershinder van Waalkade naar stadscentrum rijden. De oorzaak? Een gebrek aan stenen.