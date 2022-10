Ongeluk St. Annastraat: man (20) aangehouden voor ‘gevaarlijk rijgedrag’, zwaargewonde fietsster nog in ziekenhuis

Wat er precies gebeurde voordat de fietsster en de auto met elkaar in botsing kwamen, is onduidelijk. Helder is wel dat de betrokken bestuurder - een 20-jarige Nijmegenaar - via de Archipelstraat de St. Annastraat opreed, waar vervolgens de aanrijding plaatsvond. Volgens de politie is dát de bestuurder mogelijk te verwijten. De man is aangehouden op verdenking van ‘gevaarlijk rijgedrag’ maar zit niet in de cel. Zijn rijbewijs werd ingenomen.