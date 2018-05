Ongeneeslijk zieke Corina uit Nijmegen heeft nieuw baasje voor hond Julia

Haar oproep is duizenden keren gedeeld en werd overspoeld door reacties. Desondanks viel de zoektocht naar een toekomstig baasje tegen, laat ze nu in een vlog op Libelle TV weten. ,,In totaal denk ik dat ik er een vijftal uit heb kunnen vissen. Daarvan vielen er weer heel snel vier af’’, vertelt ze in de video. Één potentieel nieuw thuis bleef over. ,,Maar toen gebeurde er iets in mij. Dat was dat ik het heel erg moeilijk vond om haar te gaan delen met mensen die ik zelf niet kende.’’



Vervolgens bood haar vader aan voor Julia te zorgen. Dat wilde Berendsen niet, omdat hij het niet breed heeft. Na vele gesprekken besloot de Nijmeegse haar hond toch op te laten vangen door haar familie. Haar zus en zwager gaan Julia deels opvangen, haar vader gaat meehelpen. ,,Bij mijn zus en zwager komt ze al jaren. Het is haar tweede thuis’’, zegt ze in de video.



Berendsen was vanwege haar ziekte zelf niet in staat om te reageren.