het gesprek Esther Gerritsen brengt achtste roman uit: ‘Ik heb lang niet geweten dat schrijven een echt beroep was’

9 november Esther Gerritsen is een gevestigde naam in literair Nederland. Onlangs kwam haar roman ‘De Terugkeer’ uit. ,,Voordat ik begin met schrijven, heb ik al een heleboel in mijn hoofd.”