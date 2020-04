Ongerust over opzoeken van grenzen aan coronaregels, ‘dan gaan getallen zo weer omhoog’

‘Zeker ongerust’, is de Nijmeegse hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss over de manier waarop mensen met de versoepeling van de coronamaatregelen om zullen gaan. ,,Waar ik ben bang voor ben, is dat iedereen zijn eigen interpretatie gaat geven. Als je met 18 jaar mag sporten, mag dat als je 21 bent ook wel. Of: als ik golf speel, heb ik ook voldoende afstand omdat ik altijd de ballen in het bos zoek en mijn partner altijd op de fairway ligt... Dat is echt hét grote gevaar. Hoe langer het duurt, hoe meer het gaat kriebelen, zeker bij jonge mensen.’’