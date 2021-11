Ongeveer 1500 wildlopers lopen zelfstandig de Zevenheuvelenloop: ‘dit heelt de wonden een beetje’

Het is even wennen voor zowel de hardlopers als verkeersgebruikers: de wegen in en om de stad zijn niet afgezet waardoor de fietspaden richting de Zevenheuvelenweg extra druk bezet zijn. Het gerinkel van een fietsbel is een veel gehoord geluid op de zondagochtend. ,Pas op, fietser!’, attenderen de hardlopers elkaar.



Het had dit jaar weer moeten gebeuren. Als vanouds. Ondanks de ongerustheid over de toenemende en snelle stijging van het aantal coronabesmettingen, zat de hoop er bij een enkeling nog in.



Tot op het laatste moment tóch de stekker uit de vijftienkilometer lange hardloopwedstrijd werd getrokken. Want ook dit jaar gooit het coronavirus opnieuw roet in het eten. Afgelopen week maakte de organisatie bekend dat zij genoodzaakt waren om het massale evenement af te blazen.