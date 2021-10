Ongeveer helft van plastic en blik in regio Nijmegen wordt niet gerecycled, maar gaat gewoon de oven in

Jan Roelofs, ambassa­deur van het Nimweegs, overleden

22 oktober NIJMEGEN - Jan Roelofs (1945) is op 21 oktober overleden. Hij was is één van de fanatiekste ambassadeurs van het Nijmeegs dialect. Hij is mede-auteur van het woordenboek voor het Nimweegs Kie(k) däör, wà räör, vertaalde twee boeken van Nijntje in het plat en stelde negentien keer het Nimweegs dictee samen. Hij had al jarenlang een zwakke gezondheid.