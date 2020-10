Online coronatest aanvragen? Met deze truc vergroot je de kans op een plek in de buurt

NIJMEGEN - Enig geduld en een simpele truc blijkt de kans een coronatest in de buurt te kunnen ondergaan flink te vergroten. Als er al een plekje beschikbaar is in een teststraat, dan wordt de aanvrager vaak naar een locatie op grote afstand gestuurd. Met een beetje geduld en wat handigheid is dat te voorkomen.

Een Nijmegenaar die zich wil laten testen op corona wordt via de online module net zo makkelijk verwezen naar Apeldoorn of Veenendaal als naar de GGD in Nijmegen. En in Arnhem mag je naar Ede, in Doetinchem naar Deventer. De grote afstand kan voor mensen een reden zijn om de test dan maar over te slaan, of het op een later moment opnieuw te proberen. Maar het aantal aanvragen is momenteel zó hoog, dat het bijna niet uitmaakt welk moment van de dag je het probeert, aldus de GGD. De beschikbare tijdsloten zijn allemaal vrijwel direct vol.

De truc

Wie de melding krijgt dat er geen testmogelijkheden zijn, krijgt de optie om het met een andere postcode nogmaals te proberen. Bijvoorbeeld met de postcode van je werk, zo stelt het systeem. Maar ook als je wel een test aangeboden krijgt, bestaat de optie om terug te gaan naar het vorige scherm en opnieuw een postcode in te voeren. Dit kun je zo vaak doen als je wilt, bijvoorbeeld als de tijd of locatie je niet bevalt. Steeds als een postcode invoert, bekijkt het systeem opnieuw de beste beschikbare plaatsen.

Zo is de kans aanzienlijk dat je na enkele, of soms tientallen pogingen toch een testmogelijkheid in de buurt aangeboden krijgt. Een proef op de som leert dat soms binnen een minuut ineens toch de locatie in je eigen woonplaats beschikbaar is. En wie een paar keer vaker terugkeert naar het postcodescherm en steeds die van de eigen woonplaats invoert, kam soms zelfs ook nog ineens een dag eerder terecht.

Uitleg van de GGD

Een woordvoerder van de GGD bevestigt dat deze methode werkt. Het maakt volgens haar zelfs niet uit of je steeds dezelfde postcode invult, of elke keer een andere probeert. ,,We boeken testen maximaal 72 uur vooruit. Zo komen er gedurende de dag steeds nieuwe tijdsloten bij”, legt ze uit. ,,Hoewel we de testcapaciteit niet mogen verhogen, kan het zijn dat we soms een extra teststraat opendoen. Of er vervalt een afspraak. Ook zo komen er nieuwe plekken bij.”

Er zijn momenteel zo veel aanvragen voor coronatests, dat de laboratoria waar ze moeten worden onderzocht niet meer tests aan kunnen.

Die testmomenten worden door de grote drukte vrijwel direct weer aangeboden aan nieuwe mensen die zich willen laten testen. ,,De vraag is groter dan het aanbod, dus loopt het direct vol. Als je blijft proberen, krijg je vanzelf een plek te zien die er net bij komt.”

Bij de GGD snappen ze dat het voor mensen met coronasymptomen aan kan voelen als een bingo. ,,Dat woord zal ik er nooit voor gebruiken, maar je moet geluk hebben om een plaats te krijgen”, stelt de woordvoerder.

Tijdelijk

Het was volgens de GGD niet de bedoeling dat het systeem zo zou werken. Het is gebouwd op voldoende testcapaciteit. Daarbij zou je altijd een teststraat in de buurt toegewezen krijgen. Maar al weken worden er zo veel tests aangevraagd, dat de laboratoria de resultaten niet kunnen verwerken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de GGD’en daarom verboden verder op te schalen.

Met online en telefonische drukte tot gevolg. Maar de gezondheidsorganisatie gaat het systeem niet aanpassen, omdat ze er vanuit gaat dat de piek van korte duur is. ,,We gaan er nog steeds vanuit dat we op korte termijn mogen opschalen”, zegt de GGD-woordvoerder. ,,Stel we horen dat we straks dertig procent mogen opschalen, dan hebben we dat in een paar dagen geregeld.”