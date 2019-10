Onrust bij omwonenden over biomassacentrale op Engie-terrein

Het Engie-terrein wordt weer ingericht om stroom op te wekken met diverse groene energiebronnen. Er is brede steun in de Nijmeegse gemeenteraad, omwonenden hebben geen grote bezwaren. Er is wel zorg bij omwonenden over een geplande biomassacentrale.



Toch wordt zo’n centrale een belangrijk onderdeel van de nieuwe stroomwinning op het Engie-terrein waar in 2015 de kolencentrale sloot.



Naast zonnepanelen, twee windmolens wordt er in de toekomst ook geëxperimenteerd met nieuwe vormen van energie zoals waterstof, warmte uit rivierwater (aquathermie) of uit de aarde (geothermie).