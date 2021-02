Onrust: chauffeurs Breng in overvolle kantine tijdens winterweer, terwijl een van hen corona had

Eerste lenteweek­end: drukte in winkelstra­ten en bossen, maar geen reden tot ingrijpen

20 februari ARNHEM/ NIJMEGEN - Veel mensen trokken er vandaag met de lenteachtige temperaturen op uit, maar in onze regio leidde dat tot dusver niet tot problemen. In de binnensteden van Arnhem en Nijmegen was het redelijk druk, maar niet zo druk dat de autoriteiten in hoefden te grijpen.