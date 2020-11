Onthaasten met de langspeelplaat: ‘Het is sfeervol en langzaam’

Harm Pijnenburg heeft net een draaitafel gekocht en is met zijn maat Nadir Mekkaui langspeelplaten gaan kopen bij De Waaghals. ,,We hebben lukraak wat gekozen. En ik heb een lp van de band Kung Fu Jesus omdat ik de naam geweldig vind. Geen idee wat het is, ik laat me verrassen.”



In de kringen van twintigers is vinyl in opkomst. De ouderwetse analoge langspeelplaat als retro tegenhanger van de streamingsdiensten of de digitale cd. ,,Het is sfeervol”, zegt Mekkaui. ,,En langzaam. Gewoonlijk zit je door je playlist te scrollen. Als je een plaat opzet, ga je er echt voor zitten. Laatst heb ik een heel album van Typhoon afgeluisterd.”



Diede Bos is al langer een liefhebber van vinyl. ,,Ik ben begonnen met de platen die bij mijn opa op zolder stonden. Dat was vooral rock-'n-rol. Tegenwoordig koop ik house en techno.”