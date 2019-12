Ontmanteling van voetbalveldje De Buut in Nijmegen is begonnen

Het gaat om voorlopige maatregelen, in afwachting van een aanvullend onderzoek naar geluidsoverlast, benadrukt Janneke Colsen, directeur van De Buut. Maar de stenen rand die rond twee uur 's middags al helemaal in stukken ligt, dat ziet er toch behoorlijk definitief uit, beaamt ze.



,,Maar er ligt een uitspraak en wat we daar inhoudelijk ook van vinden, we willen er zo snel mogelijk gehoor aan geven. We hopen nog altijd dat we dit met de omwonenden op een goede manier kunnen oplossen.”