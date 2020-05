‘Ontslag voor openlijk kritiek op coronahuwelijken door gemeente Nijmegen onterecht’

Is trouwambtenaar Sacha Bucciarelli terecht door de gemeente Nijmegen op staande voet ontslagen? Ze kon haar biezen pakken na openlijke kritiek op de regel dat er in coronatijd nog dertig mensen bij een huwelijk mogen zijn.



Emeritus hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten en de Nijmeegse SP-fractie vinden de straf van buitenaf bezien buiten proportie. Korsten: ,,Zeker in crisistijd moet je er in een fundamentele kwestie als deze voor waken dat je zo tegenover elkaar komt te staan. Is mevrouw voldoende aangesproken op haar gedrag? Is er alles aan gedaan om ontslag op staande voet te voorkomen?”



Bucciarelli, die naar de rechter stapt, stelde in deze krant dat de gemeente zich schuldig maakt aan ‘uitlokking’ door bij huwelijken groepen van dertig mensen toe te staan. In Amsterdam en Rotterdam blijft het bij het bruidspaar en getuigen.