Ontslagen roc-docent Paula van Manen: ‘Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ik heb een boek geschreven’

Docent ROC Nijmegen geschorst na kritisch boek over lesmethode

17 januari NIJMEGEN - Een docent van ROC Nijmegen, Paula van Manen, is al sinds begin december geschorst door haar schoolleiding. Reden volgens de directie is dat ze een kritisch boek heeft geschreven over een in 2017 geïntroduceerde lesmethode: gepersonaliseerd onderwijs. De schoolleiding heeft haar dat niet in dank afgenomen en maatregelen genomen.