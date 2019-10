Ontsnapping Ronald van Z. staat niet op zich: hoe tientallen tbs’ers jaarlijks kunnen wegkomen

Nijmegen maakt zich nu al op voor kerstver­lich­ting

15:49 NIJMEGEN - Ze hangen er al, de eerste kerstverlichtingsarmaturen in de Nijmeegse binnenstad. Mannen van het gespecialiseerde bedrijf Starlight maandag begonnen om de light trees in de Bloemerstraat, In de Betouwstraat en Molenstraat. ,,We zijn aan de vroege kant,” beaamt binnenstadsmanager Maarten Mulder.