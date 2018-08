Vrouw die werd gebeten: 'slacht de koniks niet'

18:54 NIJMEGEN - Er is een storm van verontwaardigde reacties losgekomen op het nieuws in deze krant dat twee koniks uit de Stadswaard in Nijmegen geslacht moeten worden. De in het wild levende paarden vallen bezoekers van de Waalstrandjes lastig, stelen voedsel en bijten.