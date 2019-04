De rechtbank beslist donderdagmiddag over het lot van de tbs’er, die na 19 jaar behandeling op het punt stond terug te keren in de maatschappij. De officier van justitie was twee weken geleden, tijdens de behandeling van de strafzaak in de rechtbank van Zutphen, duidelijk in haar eis: ,,Deze man is een groot gevaar voor de maatschappij. Wat mij betreft komt hij nooit meer op vrije voeten.”