‘Onveilige’ toestellen Sprokkelbos met pijn in het hart afgebroken: ‘Doei trein’

Politie verliest grip op wijken door krapte: ‘Gelukkig is de Vierdaagse afgelast’

8:43 NIJMEGEN - De politie in middelgrote steden en op het platteland verliest de grip op de wijken. Door alle taken en krapte is de politie overbelast. Wijkagenten vullen gaten op in de noodhulp: de surveillancedienst die dagelijks alle 112-alarmeringen afrijdt.