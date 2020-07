Onverbeterlijke zwervende Nijmegenaar (39) terroriseert binnenstad; opnieuw naar ‘draaideurafdeling’?

Site met huurwonin­gen op A-locaties is te mooi om waar te zijn én plots uit de lucht: Mellon.nu is nep

10:04 NIJMEGEN - Prachtige huurwoningen op A-locaties als Houtstraat en Molenstraat in de Nijmeegse binnenstad die worden aangeboden voor zeer schappelijke prijzen. Het lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is ook zo. De site is sinds gister uit de lucht.