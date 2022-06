Onverwacht extra afscheid voor NEC-icoon: nog een keer schalt ‘Viva Barreto’ door Nijmeegse binnenstad

Barreto teleurge­steld in NEC: ‘Ik snap niet dat de club niets tegen me zegt, dat vind ik respect­loos’

NIJMEGEN - Edgar Barreto is teleurgesteld in NEC. De 37-jarige middenvelder heeft nog niets vernomen over zijn aflopende contract. Hij verwacht dat zijn carrière na dit seizoen voorbij is.

10 mei