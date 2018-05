Onverzettelijke verzetsheld, tragisch liefdesverhaal

Man slaat alles kort en klein met moker bij opvang Leger des Heils Nijmegen

2 mei NIJMEGEN - Bij de opvang van het Leger des Heils aan de Tarweweg in Nijmegen is woensdagmiddag rond 14.00 uur een man volledig door het lint gegaan. Met een grote moker sloeg hij alles kort en klein wat bij hem in de buurt stond, meldt de politie op Facebook.