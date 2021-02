Onvrede over opvang van Nederlandse coronapatiënten in Duitsland

Column Marcel Rözer Sommige 17-jarigen zijn gesloten als een oester, anderen tetteren met iedereen mee

12:10 Voor een Nijmeegse supermarkt sprak ik de jongeman die het winkelwagenpark beheerde. Hij had zo’n lichaam dat in een paar jaar tijd zowel in lengte als gewicht is verdubbeld. Alleen zijn gezicht had niet meegedaan aan de groeiplannen. Daarin zag je nog de 6-jarige die kampioen was in Pokémon-kaartjes verzamelen, of wat destijds dan ook maar de rage was.