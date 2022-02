Onze grootste wens voor het voorjaar: mondkapjes weg, net als de QR-code

Column Kale Ries ‘Al twee jaar heb ik ongezien mijn seizoen­kaart verlengd. Nooit gevraagd om compensa­tie’

NEC speelt vanavond de kwartfinale van de KNVB beker tegen Go Ahead Eagles. Op het moment dat ik dit aan het tikken ben, is het nog onduidelijk of Bony speelgerechtigd is. Wilfried Bony. Da’s een speler die voor heel veel geld voor een half seizoen is vastgelegd om de doelstelling ‘handhaven’ te behalen.

10 februari