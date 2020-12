‘Onze nieuwe flat komt met kerst helemaal tot leven’

Hoewel ze veel weggaven, ligt de garage nog steeds behoorlijk vol. ,,Elk jaar kiezen we daaruit wat we willen gebruiken”, vertelt John, ,,en we kopen er ook jaarlijks wel weer iets bij”. Deze keer kochten ze dingen voor in de kerstboom, zilveren versierselen. Miranda: ,,Ik kies altijd voor zilver, nooit andere kleuren”.



De flat op de bovenste verdieping valt goed op in de rustige woonwijk. Vooral als ’s avonds alle lichtjes aan zijn. Het door vriend Marco van der Bol (alias de Sneeuwkoning) aangebrachte sneeuwlandschap op het raam is dan groen uitgelicht en op het balkon prijkt een grote kerstman. Binnen versierden de kerstliefhebbers het trapgat met een sneeuwman en een kerstboom, maar het meest bijzonder is toch wel het 2 meter lange mini-kerstdorp dat is uitgestald op een werkblad in de open keuken.